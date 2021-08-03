/643591/الرئيس-السيسي-حان-الوقت-لزيادة-سعر-رغيف-الخبز-مش-معقول-يكون-20-رغيف-بثمن-سيجارة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح مدينة الصناعات الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات، اليوم الثلاثاء، وتحدث عن الأمور الهامة المتعلقة بالصناعات الغذائية.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال افتتاحات المنوفية

أكد الرئيس السيسي على أن النمو النمو السكاني المتزايد يمثل خطورة للدولة، والتعدي على الأراضي الزراعية يزيد من مشكلة النمو السكاني . وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة زيادة سعر رغيف الخبز الثابت دون تحريك منذ أكثر من 30 عاما مشددا على أنه غير من المنطقي أن يكون سعر سيجارة واحدة يعادل سعر 20 رغيف خبز.

وأضاف الرئيس أنه يجب أن نعترف بتقصيرنا جميعا نحو الاهتمام بهذه الشريحة دون حرج، ويجب أن يكون جميع الأهالي لديهم مراقبة حقيقية لوزن وصحة أولادهم باستمرار وتوعية، عن طريق نظام غذائي وصحى.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، "ثمن الوجبة المدرسية من 6 إلى 7 جنيهات، وتكلفة الوجبة سنويا على الدولة 8 مليارات جنيه، متابعا: "الفلوس دي هنجبها منين؟".، مضيفا:" حريصون على تقديم التغذية المدرسية لأبنائنا بشكل مضمون وجيد".