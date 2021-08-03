/643590/هولندا-تحرز-ذهبية-في-منافسات-الدراجات-على-المضمار-للرجال

توجت هولندا اليوم الثلاثاء، بالميدالية الذهبية في سباق السرعة لفرق الرجال، ضمن منافسات الدراجات على المضمار، بدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا بالعاصمة اليابانية طوكيو.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل الفريق الهولندي، الذي يضم روي فان دن بيرج وجيفري هوجلاند وماتيس بوشلي وهاري لافريسن، 369ر41 ثانية متفوقا على نظيره البريطاني ومحطما الزمن القياسي الأولمبي للسباق.

وسجل الفريق البريطاني، الذي يضم ريان أوينز وجاك كارلن وجيسون كيني 589ر44 ثانية في المركز الثاني ليحرز الفضية. وتفوقت فرنسا على أستراليا في مواجهة حسم المركز الثالث لتنتزع الميدالية البرونزية.

وسجل الفريق الفرنسي، الذي يضم سيباستيان فيجييه وفلوريان جرينجبو وريان هلال 331ر42 ثانية. بينما سجل الفريق الأسترالي، الذي يضم ماثيو ريتشاردسون وماثيو جلايتزر وناثان هارت 013ر44 ثانية.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

تشارك مصر في الأولمبياد للمرة الثانية والعشرين في تاريخها، حيث كانت أول مشاركة للفراعنة في أولمبياد استكهولم عام 1912، ومثل منتخب مصر وقتها رياضي واحد فقط وهو أحمد حسنين، لاعب المبارازة، بينما كانت أخر مشاركة لأبناء النيل في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وشاركت مصر في تلك النسخة من الأولمبياد بـ 120 رياضي ورياضية.

الفراعنة في مقدمة العرب حصولا على الميداليات الأولمبية

وتعد مصر هي أكثر بلد عربي فوزا بالميداليات الأولمبية في تاريخ الأولمبياد، حيث حصل أبناء النيل على 32 ميالية أولمبية، بواقع 7 ذهبية و10 فضية و15 برونزية، وتأتي رياضة رفع الأثقال في المرتبة الأولى لحصول مصر على ميداليات، حيث حققت من خلالها 14 ميدالية، فيما يأتي في المرتبة الثانية منتخب المصارعة بتحقيقه 7 ميداليات، ثم الملاكمة بـ 4 ميداليات، وميداليتين لكل من الغطس والتايكوندو والجودو، وميدالية واحدة للمبارزة، ليتربع على صدارة العرب.

فيما أسفرت قرعة المصارعة للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو عن مواجهات صعبة وقوية للفراعنة خلال منافسات الأولمبياد، وتعقد العديد من جماهير ومتابعي الرياضة الأمال على لاعبو مصر في المصارعة لتحقيق ميدالية جديدة بعد تتويج سيف عيسى وهدايا ملاك في لعبة التايكوندو.