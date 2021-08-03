/643589/ركلات-الترجيح-تقود-البرازيل-إلى-نهائي-أولمبياد-طوكيو-2020

قادت ركلات الترجيح منتخب البرازيل، في الفوز على نظيره منتخب المكسيك، بنتيجة 4/1، في المباراة التي جمعت المنتخبين، على استاد كاشيما سوكر فى مدينة كاشيما، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

البرازيل أمام المكسيك

تأهل منتخب البرازيل إلى نهائي أولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد فوزه على منتخب المكسيك في ركلات الترجيح.

وشهدت المباراة تراجع من قبل المنتخبين، خوفا من تلقيهم هدفا مبكرا، للحفاظ على أمال تأهلهم غلى نهائي البطولة، وبدأ لاعبو المنتخب البرازيلي في الضغط على دفاع المكسيك، وتمكنوا من الوصول إلى جييرمو أوتشو، حارس مرمى المكسيك، ولكن لم ينجح أحد من المنتخبين في إحراز أي هدف.

انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

ولجأ المتنتخبين إلى الوقت الإضافي، ولكن لم يحسم أـي منهم المباراة في الوقت الإضافي، حيث انتهى هو الأخر بالتعادل السبي.

ونجح منتخب البرازيل، حسم المباراة، بعد الفوز في ركلات الترجيح، بنتيجة 4/1.

ويسعى منتخب البرازيل في الحفاظ على اللقب، حيث توج راقصو السامبا بالنسخة الأخير من الأولمبياد، والتي كانت على أرضهم في ري دي جانيرو 2016، ويحاولوا بكل ما أوتيا من قوة للحفاظ على حمل اللقب.

وتأهل منتخب البرازيل إلى الدور نصف النهائي بعدما تمكن من الفوز على منتخبنا الوطني في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.

تشكيل البرازيل أمام المكسيك

في حراسة المرمى: سانتوس

في خط الدفاع: أرانا، دييجو كارلوس، نينو، داني ألفيس.

في خط الوسط: كلاودينيو، جوماريش، دوجلاس لويز، أنتوني.

في خط الهجوم: ريتشارليسون، باولينيو.

تشكيل المكسيك أمام البرازيل

في حراسة المرمى: أوتشوا.

في خط الدفاع: فلاديمير لورونا - سيزار مونتيس - يوهان فاسكيز - خيسوس أنجولو.

في خط الوسط: خوسيه إيسكيبيل - لويس رومو - فرانسيسكو كوردوبا.

في خط الهجوم: هنري مارتن - أليكسيس فيجا - أوريل انتونا.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.