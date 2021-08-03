/643588/في-عيد-ميلاده-الـ-46-بطولات-وائل-جمعة-طوال-تاريخه-الكروي

يحل اليوم الثالث من أغسطس ذكرى ميلاد وائل جمعة ، لاعب ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمنتخب المصري ، والذي أشتهر بالعديد من الألقاب لعل أبرزها «صخرة الدفاع المصري»، وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج بطولات المدافع التاريخي للقلعة الحمراء.

وتوج جمعة مع الأهلي بثماني بطولات دوري، وثلاث بطولات كأس مصر، وست بطولات لدوري أبطال أفريقيا، وسبع بطولات سوبر مصري، بالإضافة إلي برونزية كأس العالم للأندية عام 2006.

ذكرى ميلاد وائل جمعة

وأما عن مسيرته مع المنتخب كان جمعة أحد أهم أفراد جيل المعلم حسن شحاتة الذي توج بثلاث بطولات أمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

بطولات وائل جمعة طوال تاريخه

الدوري المصري 8 مرات كأس مصر 3 مرات دوري أبطال أفريقيا 6 مرات كأس السوبر الأفريقية 6 مرات كأس السوبر المصري 7 مرات برونزية كأس العالم للأندية كأس الأمم الأفريقية 3 مرات كأس العالم العسكرية 1

مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الأهلي ضد دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 - 4 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 - 7 أغسطس

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 -11 أغسطس

الأهلي ضد إنبي وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 -14 أغسطس

الأهلي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الساعة 9 - 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة الساعة - 9 - 20 أغسطس

الاهلي ضد الجونة وتقام المباراة بين الفريقين - 24-23 أغسطس

الاهلي ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين - 27-26 أغسطس