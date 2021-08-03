/643586/منافس-مصر-الدنمارك-تتأهل-إلى-نصف-نهائي-منافسات-اليد-بأولمبياد-طوكيو-2020

نجح منتخب الدنمارك لكرة اليد حجز مقعدا في الدور نصف النهائي من منافسات دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، ويعرض دوت الخليج التفاصيل:

الدنمارك تتاهل إلى نصف النهائي

حقق منتخب الدنمارك لكرة اليد، الفوز على نظيره منتخب النرويجي، بنتيجة 31/25، في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

وعلى الجانب الأخر يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع نظيره منتخب ألمانيا في ربع نهائي المسابقة.

الإنجاز التاريخي لمنتخب اليد

حقق منتخب مصر لكرة اليد إنجازا تاريخيا، على المستوى العربي والإفريقي، كأول فريق في التاريخ يفوز بـ4 مباريات في دور المجموعات من منافسات الأولمبياد.

وتأهل منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي في منافسات أولمبياد طوكيو 2020، بعدما تمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات من أصل 5، في منافسات دور المجموعات من دورة الألعاب الاولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث لم يخسر فراعنة اليد سوى مباراة وحيدةن وكانت أمام بطل العالم منتخب الدنمارك، والتي انتهت بنتيجة 32/27، في اللقاء الذي جمع المنتخبين في الجولة الثانية من دور المجموعات بالمسابقة.

مشوار منتخب اليد في أولمبياد طوكيو

حقق منتخب اليد الفوز في 4 مواجهات من أصل 5 ، في دور المجموعات من أولمبياد طوكيو 2020.

واستفتح المنتخب الوطني لكرة اليد، مبارياته في الأولمبياد، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/31.

قبل أن يخسر أمام بطل العالم منتخب الدنمارك بنتيجة 32/27، في ثاني مبارياته بالمسابقة

والتقى مع صاحب الأرض، منتخب اليابان، في ثالث مبارياته بالبطولة، وحقق الفوز بنتيجة 33/29.

وحقق الفوز على وصيف العالم، منتخب السويد، في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات، حيث انتهت المباراة بنتيجة 27/22.

واختتم مبارياته في دور المجموعات باكتساح نظيره منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج تأهل كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط.

الدور ربع النهائي

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد مع منتخب ألمانيا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من أولمبياد طوكيو 2020.

وذلك بعدما حصد منتخب مصر وصافة المجموعة الثانية، بينما حل منتخب ألمانيا في المركز الثالث من منافسات المجموعة الأولى.