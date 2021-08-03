موعد مباراة الأهلي أمام وادي دجلة.. والقنوات الناقلة

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يحل نادي وادي دجلة ضيفاً على الأهلي في ستاد السلام في مباراة القمة والقاع المؤجلة من الجولة 22 في الدوري المصري الممتاز 2021، وتقام المباراة غداً الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 58 نقطة من 26 مباراة، بفارق 3 نقاط فقط عن الزمالك المتصدر، ويحتاج المارد الأحمر للفوز على وادي دجلة لاقتناص الصدارة من الفارس الأبيض، ففي حالة التساوي سيصبح الأحمر في المركز الأول بأفضلية المواجهات المباشرة.

القنوات الناقلة

تذاع مباريات الأهلي أمام وادي دجلة على قنوات أون تايم سبورت.

يتواجد نادي وادي دجلة في مناطق الهبوط في الدوري المصري، حيث يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، بفارق 4 نقاط عن البنك الأهلي آخر الأندية المتواجدة خارج منطقة الخطر، وسيكون منافسًا شرساً للأهلي لرغبته في الخروج من المنطقة المظلمة.

كان من المقرر أن يلتقي الأهلي مع وادي دجلة يوم الإثنين 2 أغسطس 2021، لكن تم تأجيل المباراة قبل أيام من موعدها القديم.

السبب في ذلك هو افتقاد النادي الأهلي لمجموعة من أهم لاعبيه لمشاركتهم مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو، وهم محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر.

خاض الأهلي بالفعل 2 مباريات في غياب لاعبيه بالتزامن مع الأولمبياد، لكن بحسب الأخبار فإن الاتفاق الذي كان بين الاتحاد المصري والمارد الأحمر كان أن يخوض النادي 3 مبارياتٍ فقط في غياب اللاعبين.

مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الأهلي ضد دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 - 4 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 - 7 أغسطس

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 -11 أغسطس

الأهلي ضد إنبي وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 -14 أغسطس

الأهلي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الساعة 9 - 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة الساعة - 9 - 20 أغسطس

الاهلي ضد الجونة وتقام المباراة بين الفريقين - 24-23 أغسطس

الاهلي ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين - 27-26 أغسطس