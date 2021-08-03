النائب عمرو هندي لـ دوت الخليج:أزمات استخراج جوازات السفر قدمنا لها حلول قيد الدراسة من الحكومة «فيديو»

/643566/النائب-عمرو-هندي-لـ-تحيا-مصرأزمات-استخراج-جوازات-السفر-قدمنا-لها-حلول-قيد-الدراسة-من-الحكومة-فيديو

استعرض النائب عمرو هندي ،وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، نائب المصريين بالخارج، جهوده المبذولة بشأن مشاكل المصريين بالخارج ، خلال دور الانعقاد الاول لمجلس النواب،مؤكدا أنه بالأساس مصري بالخارج ويدرك مشاكلهم ويتواصل مع المسئولين لحلها.

المصريين بالخارج

وقال النائب عمرو هندي فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، أنه طالب بتوفير التطعيم للمصرلايين بالخارج ضد فيروس كورونا خاصة للذين دخلو البلاد ولم يتمكنو من الرجوع، موضحا أنه تم تشكيل 25 مركز للقاح بالتعاون مع وزارة الصحة،لافتا الي وجود مراكز للقاحات غير معتمدة.

وأكد النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، أنه يعمل على حل اشكاليات المصريين بالخارج بشأن كورونا بالتعاون مع وزيرة الهجرة.

استخراج جوازات السفر

وأشار النائب عمرو هندي وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، نائب المصريين بالخارج، الي مشاكل استخراج جوازات السفر ، مطالبا بضرورة توفير حقيبة دبلوماسية يومية لكل جالية مصرية بالخارج، مشيرا إلى أن هذا الحل قيد الدراسة من الحكومة.