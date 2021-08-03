/643572/الرئيس-السيسي-مأمونون-على-حياة-المواطنين-مش-مأمون-على-نفسي-أني-أقعد-على-الكرسي

قال الرئيس السيسي: نحن مأمونون على حياة المواطنين، ومش مأمون على نفسي أني أقعد على الكرسي، وذلك خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز" بمحافظة المنوفية.

هذا وحذر الرئيس السيسي من الزيادة السكانية، مشددًا على أهمية قضية الزيادة السكانية وتنظيم الإنجاب في مصر، قائلا: "تنظيم الإنجاب فى مصر بيسَمع فى موضوعات كييرة وتحدى فى موضوعات كثيرة أيضا، والتعدى على الأراضى الزراعية عبارة عن نمو سكانى وبالتالى زيادة الطلب على السكن.

وتسائل: "يا ترى محتاجين نستمر بالنمو السكاني بالطريقة دي؟". وأضاف الرئيس خلال افتتاح شركة سايلو فوودز:"قضية النمو السكاني في منتهى الخطورة، لما نيجي من 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون زيادة ، طيب يا ترى الأسعار بتبقا غالية ليه لأن حجم الطلب بيزيد.. وبالطريقة اللى احنا ماشيين فيها في النمو السكاني كل الجهد اللى بنعمله.. إحنا مش بنمن على أهلنا وده دورنا ولو مش قادرين نمشى".