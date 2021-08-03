/643571/الرئيس-السيسى-الوقت-حان-لإعادة-تسعير-رغيف-العيش

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أن الدولة تسعى فى الوقت الحالي لتقديم وجبة غذائية مناسبة للطلاب، وقد حان الوقت لإعادة تسعير رغيف العيش.

وفى سياق متصل، قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن احصائيات الكشف عن السمنة والانيميا والتقزم تشير إلى إصابة ما يقرب من 4 ملايين طفل بالسمنة وهذا رقم كبير، متابعا: "ده دورنا كلنا تجاه أولادنا ومش الحكومة بس، متسائلًا:”هل الأهم العدد ولا النوعية، وهل الهدف إنجاب أطفال كتير؟ ولا أطفال جيدين؟ ولما نشوف رقم 3.4 مليون طفل يعانون من السمنة.. هل فيه رعاية سواء في المدرسة؟ وهذا أمر يحتاج إلى الاعتراف بدون حرج.. عدد كبير ما يقرب من 4 مليون طالب يعانون من السمنة.. هل يمارس الرياضة؟!".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز": لما بنتلكم في الموضوع دوه ويتم التنبيه على المصانع بسبب السمنة والوزن يعتقدوا نهدف إلى أننا نحرج أنفسنا.. لا.. لازم يكون في ثقافة الناس من خلال مراقبة حقيقية لوزن أولادهم.. ومدى الكفاءة الصحية من خلال نظام غذائي صحى ويمارس الرياضة ويمارس أنشطة رياضية مناسبة طبقا للهوايات لو أمكن".

وتابع الرئيس السيسى: "يا ترى العدد المهم ولا رعاية الأطفال ومتابعتهم بشكل جيد.. وكل ما نتكلم حد يقولى الحمد لله والرزق على ربنا.. صحيح الرزق على ربنا وكلنا عايشين في مصر العالم عايشين على فضل ربنا.. بس ربنا أمرنا بالتفكير ونأخد بأسباب الدنيا اللى موجودين فيها.. هل طفل واحد جيد ولا 3 – 4 أطفال بظروف صعبة.. ولما نتكلم عن أكثر من 8 ملايين أطفال لديهم انيميا وده معناه أنهم بياكلوا غلط.. ولما يكون أكثر من 1.3 مليون طفل عندهم مشكلة في عملية الطول اللى موجودة.. وانا بتكلم في العدد وتحديد وتنظيم الانجاب في مصر".