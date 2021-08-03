/643570/الرئيس-السيسي-الزيادة-السكانية-السبب-فى-ارتفاع-الأسعار-وتمثل-خطورة-على-الدولة

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز" بمحافظة المنوفية بحضور رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الدفاع الفريق محمد محمد زكي، وعدد من الوزراء.

الرئيس السيسي: الزيادة السكانية زادت بمقدار 20 مليون خلال 10 سنوات

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلقًا على الزيادة السكانية:" خلال الـ 10 سنوات الماضية الزيادة السكانية زادت بمقدار 20 مليون مواطن، ومن الطبيعي أن تزيد الأسعار نتيجة زيادة حجم الطلب على المنتجات..

وشدد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على أن النمو السكاني المتزايد يمثل خطورة على الدولة، ولابد من أن يعي المواطنين خطورة هذا الأمر، إذا كنا حريصين على أن نرتقي بالحياة.

كما أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى أنه من الضرورى أن يكون لدى المواطنين ثقافة بشأن أوزانهم، والتى تكون دائمًا مرتبطة بالنظام الغذائي والصحي، ولابد من أن يمارس أولادنا الرياضة، بشكل مستمر للحفاظ على صحتهم.