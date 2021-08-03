أحداث رياضية تنتظرك اليوم الثلاثاء:موعد مباراة منتخب كرة اليد أمام ألمانيا في ربع النهائي ..مواجهات أولمبياد طوكيو.. الأهلي يجري مسحة طبية

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تشهد الساحة الرياضية اليوم الثلاثاء، العديد من الأخبار والأحداث الكروية بشكل خاص والرياضة بشكل عام وفي هذا الإطار يستعرض دوت الخليج أحداث رياضية في إنتظارك.

منتخب كرة اليد

يستعد منتخب مصر لرجال كرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، لمواجهة نظيره الألمانى، فى الثانية إلا ربع ظهر اليوم الثلاثاء، فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية. وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

الأهلي

يجري فريق الأهلى مسحة طبية، اليوم الثلاثاء، ضمن الإجراء المتبع من الناحية الطبية للاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، ويستعد الأهلي لمباراة وادي دجلة التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الأسبوع الـ22 في مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء الاثنين بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق عقب ‏مباراة أسوان الأخيرة في الدوري، واستمرت لمدة ثلاثة أيام، للتخلص من حالة الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات التي خاضها الفريق في الفترة الماضية.

محمد كيشو

يواجه المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، الأوكراني ناسيبوف بارسيف في منافسات نصف نهائي المصارعة وزن 67 كـجـم، في أولمبياد طوكيو، ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو في الفوز علي كارين أصلانيان بطل أرمينيا في ربع نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلي الدور نصف النهائي للمصارعة .

مهاب اسحاق

تأهل مهاب إسحاق لاعب الغطس لنهائي منافسات 3 متر من سلم متحرك بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما جاء في المركز الـ11 من مشاركة 18 لاعبا بتحقيق مجموع نقاط 408.85، ليلعب في النهائي.

نجح محمد متولي لاعب منتخب المصارعة، في التأهل للدور قبل النهائي في منافسات المصارعة بعد الفوز على لاعب كوبا بنتيجة 4-0 بالتثبيت في دور الثمانية لوزن 87 كجم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

محمد متولي

وكان محمد متولي تفوق على لاعب منتخب المصارعة، على لاعب بيلاروسيا كيريل ماسكيفيش بنتيجة 9-1 لعدم التكافؤ، في دور الـ16 لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويتأهل لدور الثمانية في منافسات وزن 87 كجم.

وخسر المصارع المصري هيثم محمود في دور ثمن النهائي لوزن 60 كجم مصارعة رومانية من البطل العالمي الروسي سيرجي 7/6.