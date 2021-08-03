الرئيس السيسي: "احنا مش بنمن على أهلنا ولو مش قادرين نسيبها ونمشي"

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أهمية قضية الزيادة السكانية وتنظيم الإنجاب في مصر.
وقال خلال افتتاح شركة سايلو فوودز ومشروعات غذائية في المنوفية: "تنظيم الإنجاب فى مصر بيسَمع فى موضوعات كييرة وتحدى فى موضوعات كثيرة أيضا، والتعدى على الأراضى الزراعية عبارة عن نمو سكانى وبالتالى زيادة الطلب على السكن، وتساءل: "يا ترى محتاجين نستمر بالنمو السكاني بالطريقة دي؟".
وأضاف الرئيس:"قضية النمو السكاني في منتهى الخطورة، لما نيجي من 2011 إلى اليوم ما يقرب من 20 مليون زيادة، طيب يا ترى الأسعار بتبقا غالية ليه لأن حجم الطلب بيزيد، وبالطريقة اللى احنا ماشيين فيها في النمو السكاني كل الجهد اللى بنعمله.. إحنا مش بنمن على أهلنا وده دورنا ولو مش قادرين نمشى".
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