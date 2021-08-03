جهاز الخدمة الوطنية: "سايلو فودز" تضم 10 مصانع بطاقة إنتاجية 470 ألف طن

أكد اللواء وليد أبو المجد مدير عام مشروعات جهاز الخدمة الوطنية، أن الجهاز قام بإنشاء شركة سايلو فودز للصناعات الغذائية باستخدام أحدث نظم الإدارة وخطوط الإنتاج على مساحة 130 فدان في مدينة السادات، منوها بأن المصنع يضم 10 مصانع مختلفة بإجمالى طاقة 470 ألف طن في السنة بعدد 40 منتج.

وقال في كلمته في افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بنطاق محافظة المنوفية، إن التحدى القائم في العالم الآن هو تحدى اقتصادي بكل أشكاله، مشيرا إلى أن الجهاز قام بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التي تدعم خطط التنمية المختلفة في البلاد، إضافة الى العديد من الأنشطة الاقتصادية المتخصصة.

وتابع: تم تجهيز هذه المصانع بعدد 10 معامل للبحوث والتطوير وفقا لأعلى معايير الجودة.



