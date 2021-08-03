السيسي: جه الوقت ان رغيف العيش ابو ٥ صاغ ثمنه يزيد ومش...

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز والذى يباع بـ 5 قروش، قائلا: "جه الوقت ان رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه.. مش معقول أدى 20 رغيف بثمن سيجارة".

وأضاف الرئيس خلال افتتاح شركة سايلو فوودز: "الكلام ده لازم يتوقف ونعيد تنظيمه بشكل مناسب ..رغيف العيش بيكلفنا 65 قرش وهذا الامر لازم يتوقف".