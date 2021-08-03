قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوقت قد حان لزيادة ثمن رغيف الخبز والذى يباع بـ 5 قروش، قائلا: "جه الوقت ان رغيف العيش أبو 5 قروش يزيد ثمنه.. مش معقول أدى 20 رغيف بثمن سيجارة".
وأضاف الرئيس خلال افتتاح شركة سايلو فوودز: "الكلام ده لازم يتوقف ونعيد تنظيمه بشكل مناسب ..رغيف العيش بيكلفنا 65 قرش وهذا الامر لازم يتوقف".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسي: جه الوقت ان رغيف العيش ابو ٥ صاغ ثمنه يزيد ومش... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.