الرئيس السيسي يحذر من السمنة الزائدة لـ 4 ملايين طالب

حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي من السمنة الزائدة لطلاب المدارس والبالغ عددهم حوالي 4 ملايين طالب.

كما طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الأهالي بمتابعة وزن أبنائهم وإتباع النظام الصحي والرياضي.

ويفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات محافظة المنوفية فضلًا عن عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا".

واستمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور وصوله لعرض تفصيلي عن المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز " بمدينة السادات محافظة المنوفية حيث عرض اللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة مكونات المدينة الصناعية سايلو فودز بمدينة السادات.

وأكد اللواء كرم سالم أن المدينة تقع على مساحة 135 فدانا والمرحلة الأولى 102 فدان بنسبة بناء 50 %، وتضمن الشرح التعريف بالمصانع الموجودة داخل المدينة والطاقة الانتاجية لكل منها، والورش ومحطات تنقية المياه والمنشآت الإدارية الموجودة داخل المدينة ومصادر الكهرباء الخاصة بها

ومن جانبه استعرض اللواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة "سايلو فودز " السلع الاستراتيجية والوجبة المدرسية ومكونات المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز "

كما استعرض البنية التحتية للمدينة الصناعية ومساحة المشروع وطرق التغلب على الصعوبات مشيرا إلى أنها تضم 6 مصانع غذائية.

واستعرض المشروعات التى يفتتحها الرئيس اليوم ومنها مصانع البسكويت والمكرونة والمخبوزات فضلا عن قطاعات النقل وفندق للإقامة.

وقدم اللواء أركان حرب تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة "سايلو فودز هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبارة عن كتاب الله.

ووجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين رسائل مطمئنة للشعب المصري بشأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية كما استعرض الاحتياطي الاستراتيجي من القمح والأرز والزيت وغيرها من السلع الأساسية من البروتينات من اللحم الأحمر والدواجن.

كما استعرض طرق توفير السلع الاساسية واللحوم والدواجن.

ومن جانبه استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محور بناء الإنسان المصري عن طريق التعليم والمعارف والهوية القومية والانتماء والبناء العقلي والبدني.

كما استعرض نظام التعليم المصري وبناء العقل والجسم السليم عن طريق التغذية المدرسية الصحية لإعداد جيل من الأصحاء ليساعد الطلاب على التعلم وحمايتهم من الأمراض كما استعرض الوزير أنواع التغذية المدرسية وطرق توفيرها والجهات المشتركة.

كما استعرض التفاصيل الخاصة بالتعاقدات وإعداد الاستراتيجية المتكاملة لتقديم تغذية مدرسية مؤمنة.