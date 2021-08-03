اليوم.. مصر للطيران تنظم 69 رحلة جوية

تنظم مصر للطيران، اليوم الثلاثاء، 69 رحلة جوية بمعدل 52 رحلة دولية إلى بغداد، دبي، ندجامينا، لاجوس، تونس، دوالا، الدوحه، أثينا، لارناكا، دوسلدورف، نيويورك، ميلانو، باريس، روما، جنيف، امستردام، إسطنبول، فرانكفورت، برلين، موسكو، أبوظبي، فيينا، ميونيخ، بودابيست، عمَان، البحرين، الخرطوم، بيروت، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، و12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 7617 راكبا.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.