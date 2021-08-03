اللواء تيمور موسى يكشف تفاصيل ومراحل إنشاء شركة سايلو فوودز ومنتجاتها

أكد اللواء تيمور موسى أبو المجد رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فودز، أن إنشاء الشركة تم بأعلى معايير الجودة من خلال إعداد الهيكل الإدارى للشركة بالتنسيق مع الشركات المحلية والعالمية، مشيرا إلى أنه تم التخطيط لمدينة صناعية غذائية متكاملة باعتبارها إحدى روافد جهاز الخدمة الوطنية.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة سايلو فوودز، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية في محافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من هذا المشروع بمساحة 135 فدانا، فضلا عن بنية تحتية ومرافق صناعية في أقصى مدة ممكنة رغم جائحة كورونا.

وعن تفاصيل الشركة ومصانعها، قال: الشركة تضم صوامع القمح بإجمالى 14 صومعة بطاقة إنتاجية 230 ألف طن، ومصنع البسكويت بطاقة 68 ألف طن سنويا، ومصنع المكرونة بطاقة 151 ألف طن سنويا، ومصنع المخبوزات بطاقة 9 آلاف طن لإنتاج جميع أنواع المخبوزات، فضلا عن مصنع الروتو بطاقة إنتاجية 8 آلاف طن سنويا، ومصنع للدوبلكس لإنتاج جميع أنواع العلب بطاقة إنتاجية 6 آلاف طن، كاشفا عن افتتاح المرحلة الثانية للشركة والتي تضم عدد 4 مصانع في عيد تحرير سيناء المقبل.