وزير الأوقاف يهنئ السيد رئيس الجمهورية والشعب المصري بالعام الهجري الجديد

يهنئ معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) ، والشعب المصري كله ، والأمتين العربية والإسلامية ، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، بالعام الهجري الجديد 1443هـ .
سائلا الله (عزّ وجلّ) أن يجعله عام أمن وأمان وسلام للعالم كله ، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .
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