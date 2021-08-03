طارق شوقى: إنتاج نظام تعليم جديد لترسيخ الهوية وبناء الشخصية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن منظومة التعليم قبل الجامعى داخلها ربع عدد السكان من الأطفال والشباب "24 مليون طالب"، ويتم إنتاج نظام تعليم جديد لترسيخ الهوية وبناء الشخصية وبناء العقل البدنى من خلال التغذية المدرسية.





وأضاف شوقى، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، أن برنامج التغذية المدرسية موجود فى مصر منذ سنوات للمساهمة فى إعداد جيل من الأصحاء والمساعدة على التعلم وتقليل التكلفة على المنظومة الصحية. وأوضح وزير التعليم، أن برنامج التغذية المدرسية يستهدف 12.2 مليون طالب غير مليون طالب بالمعاهد الأزهرية.

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