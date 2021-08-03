عاجل.. السيسى يدعو الحكومة لتوفير 8 مليارات جنيه للتغذية المدرسية

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية: "مصر بلد بتحترم الناس وبتجرى عليهم بجد، مينفعش أبيع 20 رغيف بعملة غير معروفة، والولاد ميعرفوش يعنى إيه 5 صاغ".

وتابع: "عايزين بلدنا تعيش ونطلع منتج محترم ونحترم آدمية الناس، إحنا ناس جادين وأمناء وشرفاء ومأمونين على حياة الناس ومستقبلها ومصائر البلاد والشعوب".

ودعا الحكومة لتوفير الـ8 مليارات جنيه الخاصة بالتغذية المدرسية.