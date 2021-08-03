عاجل.. السيسى: جه الوقت إن رغيف العيش اللى بـ5 قروش يزيد تمنه

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس السيسى، اليوم الثلاثاء، خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، أن تدبير المبلغ من خلال الخصم من الوزارات، مضيفًا: "كل وزارة هناخد منها حتة، جه الوقت إن رغيف العيش اللى بـ5 قروش يزيد تمنه".

وتابع: "مينفعش أدى 20 رغيف بثمن سيجارة، الكلام ده لازم يتوقف، مبقولش نغلى الرغيف قوى".