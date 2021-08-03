لأول مرة.. وزير التموين: مخزون القمح يكفى لـ 6 أشهر ونصف

وأضاف وزير التموين خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات، فى محافظة المنوفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الورزاء، أن استراتيجية الدولة للحفاظ على الأمن الغذائى، تعتمد على توفير احتياطى لا يقل عن 6 أشهر فى كل السلع، من خلال رفع كفاءة سلاسل التوزيع، ووجودها فى جميع المحافظات، وتدبير التمويل المالى لشراء السلع.
وأوضح أن مصر لديها ما يقدر بـ 3.4 مليون طن من مخزون القمح، مؤكدًا أن الاحتياطى يكفى لمدة 6 أشهر ونصف الشهر، لأول مرة.
وبين وزير التموين أن مصر نجحت فى تخفيض فاتورة الاستيراد لـ 13%، من خلال استيراد 200 ألف طن بنجر بدلا من مليون كل عام، ـ على سبيل المثال ـ كما أن لدينا احتياطيًا يكفى لـ 6 أشهر من الدواجن.
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