عاجل.. السيسى للمصريين: 4 ملايين طالب يعانون من السمنة غاية فى الخطورة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الرئيس السيسى، أن وجود نحو 4 ملايين طالب، يعانون من السمنة، أمر فى غاية الخطورة، متابًعا: "لازم يكون فيه ثقافة عند الناس، ويكون عندهم رغبة حقيقية فيما يتعلق بوزن الأولاد".
وشدد الرئيس السيسى خلال افتتاح مدينة "سايلو فودز" بالسادات، فى محافظة المنوفية، على ضرورة الاهتمام بالصحة الإنجابية، مؤكدًا: يا ترى محتاجين نجيب عدد كبير؟ ولا نجيب عدد نتابعه، ونراعيه، ونبص عليه؟ صحيح الرزق على ربنا مفيش كلام، لكن ربنا أمرنا نتفكر، ونتدبر، ونأخد بأسباب الدنيا اللى إحنا عايشين فيها.. طفل واحد جيد، ولا 3 بظروف صعبة؟
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