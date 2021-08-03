وزير التعليم: السيسى كلف بإعداد استراتيجية لتقديم تغذية مدرسية صحية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الرئيس السيسى كلف بإعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتقديم تغذية مدرسية صحية مؤمنة وبخامات محلية ومطابقة للمعايير الدولية لتعود القيمة على ملايين من الطلاب.





وأضاف شوقى، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، أن منظمة الغذاء العالمية أصدرت تقريرا لتقارن ما حدث فى التغذية المدرسية فى 2013 حتى 2020، وكانت مصر مصنفة من أعلى الدول التى تقدم وجبات مدرسية بالنسبة لدول قد تكون أكبر منها فى تعداد السكان.

وأوضح وزير التعليم، أن مصر تنتمى لشريحة الدول متوسطة الدخل وتغطى 80% من الطلاب بالتغذية المدرسية، منوهًا إلى أن مصر فى طليعة الدول المهتمة بالتغذية المدرسية.