عاجل.. السيسى: النمو السكانى المتزايد ينعكس على رعاية أبنائنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح مدينة "سايلو فودز" بالسادات، فى محافظة المنوفية، أنه يجب وجود وعى لدى المواطنين بشأن النظام الصحى لأبنائهم.
وشدد الرئيس السيسى، على أن استمرار النمو السكانى بهذه الطريقة، ينعكس على سبل رعاية أبنائنا وصحتهم.
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