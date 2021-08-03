خطوات التسجيل.. التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات المؤهلة للكليات

جدة - نرمين السيد - وأوضح بيان صحفى، أن ذلك وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وأتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى: www.tansik.egypt.gov.eg على شبكه الانترنت فى الفترة من السبت الموافق 7/8/2021 حتى الخميس الموافق 19/8/2021، وفيما يلى قائمة بأسماء الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات وهي:-

1.كليات الإعلام.

2. كليات الفنون الجميلة (فنون– عمارة).

3. كليات الفنون التطبيقية بجامعات (حلوان - دمياط – بنها – بنى سويف).

4. كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

5. كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

6. كلية التربية الفنية جامعة المنيا.

7. كليات التربية الرياضية.

8. شعبتا التربية (التربية الفنية والتربية الموسيقية) بكليات التربية النوعية وشعبة المسرح التربوى بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة وفرعيها (ميت غمر – منية النصر).

9. شعبتى التربية الفنية بكليتى (التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس وكلية التربية بالسويس جامعة السويس).

10. كلية التربية بالإسماعيلية (شعبة التربية الموسيقية) جامعة قناة السويس.

11. الكليات التابعة للجامعات التكنولوجية (كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ، وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية ، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف التكنولوجية).

12. كليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.

13. كليات السياحة والفنادق.

هذا وسيتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها وذلك عن طريق خدمة التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت على الموقع التالى من هنا

خطوات التسجيل لاختبارات القدرات عن طريق شبكة الانترنت:

يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكترونى ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على هذا الموقع.

يبدأ الطالب عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات باستخدام الرقم القومى ورقم الجلوس الخاص به.

تظهر للطالب بياناته الشخصية والتى تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومى – المحافظة – الإدارة التعليمية التابع لها الطالب – المدرسة – الشعبة التى درسها الطالب "علمية– هندسية– أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكترونى الخاصة بالطالب.

تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب والكليات والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

يختار الطالب نوع القدرات والمواعيد وسيتم تحديد الموعد للتوجه إلى الكلية مع العلم بأن قدرات كليات التربية الرياضية تستمر لثلاثة أيام متتالية.

عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التى أبدى الرغبة فى أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التى قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى.

تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات فى المواعيد المحددة.

تلتزم الكليات أيضاً بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة من خلال الصفحة المخصصة للكلية على موقع التنسيق الالكترونى وذلك لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

يتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك حيث لن يعتد بأى نتائج اخرى بعد اغلاق موقع التنسيق الالكترونى لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.

تجرى الامتحانات فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأى إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع أبنائنا الطلاب.