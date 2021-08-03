وزير التعليم: مصر لم تحرم طفلا واحدا من التعليم فى ظل جائحة كورونا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك 1.700 فرصة عمل توفرها منظومة التغذية المدرسية لكل 100 ألف مستفيد من "طهاة وتجهيز وخدمات ونقل ومفتشى السلامة".





وأضاف شوقى، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، أن هناك ما يسمى بالأنشطة التكميلية لتعليم الطلاب النظافة وقياسات الطول والتخلص من الديدان واختبار السمع، منوهًا إلى أن مصر من الدول المميزة فى التعامل مع بناء الإنسان. وأوضح وزير التعليم، أن جائحة كورونا صنعت أكبر أزمة للتعليم فى التاريخ وحرمت مليارًا ونصف المليار طفل من التعليم، مؤكدًا أن مصر لم تحرم طفلا واحدا من التعليم، وأمس انتهت امتحانات الثانوية العامة بنجاح.

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