س و ج.. كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بالكليات

جدة - نرمين السيد - بدأت مكاتب التنسيق أعمالها، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، لتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة، فى ضوء الجدول الزمنى لأعمال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2021.





وأوضح بيان صحفى، لوزارة التعليم العالى، التفاصيل الكاملة لاختبار القدرات، فى "س و ج"، كالتالى: وفقاً للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، أتاحت الوزارة الفرصة أمام الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الانترنت فى الفترة من السبت الموافق 7/8/2021 حتى الخميس الموافق 19/8/2021.

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