باسم مرسي:الزمالك الأقرب لحصد الدورى والضغط سيكون أكثر على الأهلى

/643558/باسم-مرسيالزمالك-الأقرب-لحصد-الدورى-والضغط-سيكون-أكثر-على-الأهلى

اكد باسم مرسي لاعب الزمالك السابق ومصر المقاصة حالياً، ان بطولة الدوري الممتاز لصالح الفارس الأبيض هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال باسم مرسى فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "المنافسة هذا الموسم غير كل سنة والزمالك الأقرب لبطولة الدورى والضغط سيكون أكثر على الأهلى بعد الإجهاد الذى تعرض له فى أفريقيا".

وأختتم قائلاً: "أتحدث دائما مع طارق حامد ووعدني بالحصول على بطولة الدوري هذا الموسم إلى جانب جميع اللاعبين لديهم رغبة فى الفوز بهذا اللقب".

مباريات الزمالك في الدوري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم جدول مواعيد مباريات الدوري الممتاز حتى نهايته بعد خروج المنتخب الأولمبي من دورة الألعاب الأولمبية عقب الخسارة من البرازيل في الدور ربع النهائي.

الجولة الـ28 الزمالك ضد غزل المحلة يوم 7 أغسطس على ستاد الإسكندرية في السابعة مساءً .

الجولة الـ29الاتحاد السكندري ضد الزمالك يوم 10 أغسطس على ستاد الإسكندرية في التاسعة مساءً.

الجولة الـ30الإسماعيلي ضد الزمالك يوم 14 أغسطس على ستاد الإسماعيلية في السابعة مساءً.

الجولة الـ31 الزمالك ضد وادي دجلة يوم 17 أغسطس على ستاد القاهرة في التاسعة مساءً.

الجولة الـ32 سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك يوم 20 أغسطس على ستاد السويس الجديد في التاسعة مساءً.

الجولة الـ33الزمالك ضد الإنتاج الحربي أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ستاد القاهرة.

الجولة الـ34 البنك الأهلي ضد الزمالك أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ستاد بتروسبورت..

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تجربة مجموعة كبيرة من الشباب والناشئين خلال المباراة، حيث شارك في الشوط الثاني كل من: محمد قنديل وحاتم سكر وأحمد محمود ويوسف محمود وحسام أشرف.

ويستعد الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم ٧ أغسطس المقبل على ستاد الإسكندرية ضمن مواجهات الجولة رقم ٢٨ من بطولة الدوري.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على فريق المجد السكندري بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب فندق إقامة الأبيض خلال المعسكر المغلق الحالي بمدينة برج العرب استعدادا لاستئناف بطولة الدوري الممتاز.