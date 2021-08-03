/643557/سمير-كمونة-يجب-علي-موسيماني-عدم-مشاركة-لاعبي-المنتخب-في-مباراة-دجلة

أكد سمير كمونة، نجم الأهلى السابق، أن الفريق الأحمر سيجد صعوبة فى مباراة وادى دجلة بسبب رغبة الأخير فى تحقيق نتيجة إيجابية، وذلك لموقفه فى بطولة الدورى هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال كمونة فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة: "أهداف النادى الأهلى أكبر من دجلة وهى الحصول على بطولة الدورى والفوز يجعله متساوى مع نادى الزمالك بينما دجلة هدفه هو الهروب من منطقة الهبوط".

وأضاف: "المنافسة على الدورى ستكون حتى المباراة الأخيرة والفريق الذى سيتحمل الضغوطات هو من سيفوز باللقب هذا الموسم".

وأختتم: " يحب علي بتسو موسيماني عدم مشاركة لاعبي المنتخب الأولمبي في المباراة، وذلك لتعرضهم للإجهاد بعد مشاركتهم فى أولمبياد طوكيو إلى جانب رحلة السفر الشاقة وأمامه أمرين استبعادهم أو الاحتفاظ بهم على دكة البدلاء".

راحة سلبية للأهلي

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة ثلاثة أيام للتخلص من حالة الإجهاد بعد مباراة ‏أسوان المؤجلة من الجولة ‏‏17 في بطولة الدوري، التي نجح خلالها الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.‏

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة وادي دجلة المقبلة، واشتمل مران الفريق على جانب بدني قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة قوية، وحرص الجهاز الفني على إيقاف المران لتصويب الأخطاء وتنفيذ الجانب الخططي الذي يرغب في تطبيقه بشكل عملي في المباريات الرسمية.

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع وادي دجلة مساء بعد غد الأربعاء على استاد الأهلي ‏we‏ السلام، والمؤجلة من ‏الجولة 22 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويدخل الأهلي المباراة المقبلة أمام وادي دجلة وفي رصيده 58 نقطة، جمعها من 26 مباراة، ويسعى لتحقيق الفوز، لمواصلة مشوار الحفاظ على لقب بطولة الدوري الممتاز.

مباريات الأهلي في الدوري حتى نهاية الموسم

الأهلي ضد دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 - 4 أغسطس

الأهلي ضد سيراميكا وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 - 7 أغسطس

الأهلي ضد الإسماعيلي يوم وتقام المباراة بين الفريقين يوم الأربعاء الساعة 9 -11 أغسطس

الأهلي ضد إنبي وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت الساعة 9 -14 أغسطس

الأهلي ضد طلائع الجيش وتقام المباراة بين الفريقين يوم الثلاثاء الساعة 9 - 17 أغسطس

الأهلي ضد المصري وتقام المباراة بين الفريقين يوم الجمعة الساعة - 9 - 20 أغسطس

الاهلي ضد الجونة وتقام المباراة بين الفريقين - 24-23 أغسطس

الاهلي ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين - 27-26 أغسطس.