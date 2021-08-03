/643555/النائب-إيهاب-منصور-يطالب-التعليم-بوضع-خطة-واضحة-لتنظيم-امتحانات-الثانوية-العامة

قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنه الإسكان بمجلس النواب، إن وزارة التربية والتعليم بلا خطة واضحة المعالم بشأن تنظيم امتحانات الثانوية العامة، مشيرا إلى أن هناك تخبط في القرارت مما جعل لدى الطلاب إشكالية في طريقة أداء الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة

وأضاف "منصور" في تصريح خاص "لتحيا مصر "، أن الطالب لابد وأن يكون على دراية إذا كان أداء الامتحان سيكون ورقيا أم إلكترونياً بواسطة تابلت الوزارة وذلك كي يستطيع التدريب عليها.

تسريب الامتحانات

وأشار النائب إيهاب منصور، إلى أن الوزارة لم تستفيد من التجارب السابقة بشأن تسريب الامتحانات المتكررة كل عام، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى حالة إحباط للطلاب المتفوقين طوال السنة الدراسية وإحداث تساوي بينهم وبين الطلاب غير المجتهدين.

وطالب النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب وزارة التعليم بوضع خطة واضحة المعالم لحل هذه الاشكالية، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك آليات لوضع الامتحانات من حيث مدى الصعوبة أو السهولة وذلك لتساوي الفرص بين الطلاب.

التنسيق

وفيما يخص التنسيق قال "منصور" نحتاج من الوزارة أن تنطر لاحتياجات السوق في توزيعات الكليات، موضحا أنه لايوجد ربط بين احتياجات السوق وبين أعداد الطلاب الملتحقين بالجماعات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر كليات الهندسة والمعاهد الهندسية التي تقوم بتخريج 45 ألف طالب سنوياً.

وتساءل النائب قائلا: هل سوق العمل في مصر يحتاج إلى هذا العدد سنوياً من المهندسين؟، مؤكدا أنه ليس من العدل ضياع مجهود المتخرجين وعدم توفر فرص عمل لهم في الوقت الذي هناك تخصصات كثيرة أخرى تحتاج للمشتغلين بها.