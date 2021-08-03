/643560/بنك-CIB--تضع-عرض-لأكبر-صالات-الجيم-في-مدينة-نصر

يحرص بنك CIB دائمًا على توفير سبل الراحة في كل وقت لعملائه من عملاء بنك CIB خاصًة بعد بدأ إجازة الصيف والتي يسعى البعض خلالها لاستغلالها في السفر أو ممارسة الرياضة، ولهذا يقدم بنك CIB عرضًا ممتازًا عن الاشتراك في Gold's Gym .

دوت الخليج عرض بنك CIB عن الاشتراك في Gold's Gym استخدم بطاقة CIB الائتمانية وقسًط مشترياتك على 10 شهور بدون فوائد وذلك في فرع مدينة نصر Gold's Gym وعرض بنك CIB صالح حتى 1 يناير من عام 2025 حيث يستطيع العملاء تقسيط المشتريات على 10 شهور بدون فوائد . خدمة عملاء بنك CIB اتصل بنا على مركز خدمة العملاء، وسوف يقوم موظفي الخدمة بمساعدتك في حل أي مشكلة قد تواجهك. للعملاء الأفراد 19666 (202+) لعملاء CIB Wealth وCIB Private 19847 (202+) المحفظة الذكية 19716

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