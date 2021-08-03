/643556/من-غلبه-النوم-فاته-الكثير-المصريين-يسطروا-التاريخ-في-منافسات-اليوم-بأولمبياد-طوكيو-2020-مهاب-إسحاق-إلى-نهائي-الغطس-وكيشو-ومتولي-يحملوا-الأمال-في-فعاليات-المصارعة

“من غلبه النوم في ليلة اليوم، فاته الكثير”، عبارة تعبر عن الإنجاز الذي حققه أبناء النيل، في منافسات اليوم بأولمباد طوكيو 2020.

منذ انطلاق تلك النسخة من دورة الألعاب الأولمبية، والتي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو، واعتدنا على الإستيقاظ على أخبار توديع المصريين لمنافسات الأولمبياد.

ولكن ممثلين البعثة المصرية في منافسات اليوم الثلاثاء، تمكنوا من تغير تلك القاعدة التي اعتدنا عليها.

ونجح ممثلين الفراعنة بأولمبياد طوكيو 2020، في جعلنا نستيقظ على الأخبار المفرحة، حيث تأهل عدد لا بأس به من المصريين المشاركين في منافسات اليوم، إلى الأدوار الإقصائية في فعاليات رياضتهم المشاركين بها في الأولمبياد.

ويستعرض دوت الخليج النتائج الإيجابية التي حققها المصريين اليوم الثلاثاء، في أولمبياد طوكيو 2020:

تأهل مهاب مهيمن لنهائي منافسات الغطس، في سباق 3 متر سلم متحرك، وصعد محمد إبراهيم كيشو، إلى نصف نهائي المصارعة في سباق وزن 67 كجم، ولحق به محمد متولي في سباق وزن 87 كجم، وجاءت التفاصيل كالتالي:

مهاب إسحاق

تأهل مهاب إسحاق لاعب الغطس لنهائي منافسات 3 متر من سلم متحرك بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، بعدما جاء في المركز الـ11 من مشاركة 18 لاعبا بتحقيق مجموع نقاط 408.85، ليصعد إلى الدور النهائي بالمسابقة.

وجاءت نتائج قفزات مهاب كالتالى:

قفزة أولى 72.85 جعلته في المركز الثامن، وقفزة ثانية 85.00 في المركز الخامس، ومحاولة ثالثة 69.30 في المركز الرابع، ومحاولة رابعة 56.00 في المركز السادس، ومحاولة خامسة 64.50 في المركز الثامن، وأخيرا الجولة السادسة التي منحت مهاب بطاقة التأهل بعد احتلاله المركز الحادى عشر، ويتأهل 12 لاعبا للنهائي.

وكان البطل المصري مهاب إسحاق تأهل إلى الدور نصف النهائي بمنافسات الغطس، بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد إنهاء منافسات تصفيات الغطس 3 متر متحرك في المركز الـ12، حيث يتأهل أول 18 لاعباً بالمنافسات إلى الدور نصف النهائي.

1- كيشو

تأهل المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، إلى نصف نهائي وزن 67 كـجـم، ليذرب موعدا مع نظيره الأوكراني ناسيبوف بارسيف في أولمبياد طوكيو 2020.

ونجح كيشو في الفوز علي كارين أصلانيان بطل أرمينيا في ربع نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية، ليتأهل إلي الدور نصف النهائي للمصارعة.

ونجح المصارع محمد إبراهيم كيشو لاعب المنتخب الوطني، الفوز علي هانسو رايو بطل كوريا الجنوبية بنتيجة 7-6 في ثمن نهائي وزن 67 كـجـم مصارعة رومانية.

محمد متولي

نجح محمد متولي، في التأهل للدور قبل النهائي في منافسات المصارعة بعد الفوز على لاعب كوبا بنتيجة 4-0 بالتثبيت في دور الثمانية لوزن 87 كجم لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وكان محمد متولي تفوق على لاعب منتخب المصارعة، على لاعب بيلاروسيا كيريل ماسكيفيش بنتيجة 9-1 لعدم التكافؤ، في دور الـ16 لمنافسات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، ويتأهل لدور الثمانية في منافسات وزن 87 كجم.