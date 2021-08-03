/643559/بدء-فعاليات-حفل-افتتاح-المدينة-الصناعية-سايلو-فودز-بمحافظة-المنوفية-بحضور-الرئيس-السيسي

بدأت منذ قليل، فعاليات حفل افتتاح المدينة الصناعية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتم تلاوة آيات من القران الكريم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز وقال الدكتور على مصيلحي وزير التموين، إن مصنع سايلو فودز إضافة كبيرة لسوق الصناعات الغذائية ويعد قلعة صناعية تضيف لقدرات مصر التصديرية وتؤدى الى استقرار وانخفاض الأسعار في السوق المحلية، مشيرا إلى أن هذا المصنع يعد نموذجا يحتذى به لمفهوم سلاسل الامداد الحديثة حيث يشمل كل العمليات في مكان واحد.

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