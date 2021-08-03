شجعوا الأبطال.. منتخب اليد يواجه ألمانيا في ربع نهائي أولمبياد طوكيو

يخوض منتخب مصر لرجال كرة اليد مواجهة مصيرية مع ألمانيا في الثانية إلا ربع ظهر اليوم الثلاثاء في ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

يتسلح منتخب اليد بآمال الجماهير المصرية التي تمني النفس بعبور عقبة ألمانيا للفوز بالبطولة التي ستدون اسم مصر بأحرف من نور في منافسات الأولمبياد.

وصل منتخب مصر إلى ربع النهائي في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعد الفوز في 4 مواجهات بدورالمجموعات؛ والمشوار بدأ بالفوز على البرتغال بنتيجة 37 / 31، تلتها خسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27، لكن سرعان ما استعاد منتخب اليد رونقه من جديد بفوز مستحق على اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

وتضم قائمة منتخب اليد فى الأولمبياد كلا من: كريم هنداوى - محمد عصام الطيار - محمد على - عمر الوكيل "بكار" - يحيى الدرع - على زين - حسن وليد قداح - احمد هشام "دودو" - سيف الدرع - يحيى خالد - أحمد الأحمر - محمد هشام سند - ابراهيم المصرى - محمد ممدوح هاشم - وسام سامى نوار - أحمد عادل.

وتشارك مصر فى أولمبياد طوكيو ببعثة هى الأكبر فى تاريخ المشاركات المصرية الأولمبية، حيث وصل عدد اللاعبين لـ146 لاعبا ولاعبة، بواقع 134 أساسيًا مقسمين إلى 86 لاعبا و48 لاعبة، بالإضافة إلى 12 احتياطيا، طبقا لتعليمات اللجنة الأولمبية الدولية.