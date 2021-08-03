جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، لافتتاحها فضلاً عن عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.





وفور وصول الرئيس استمع إلى شرح تفصيلى حول المدينة، وجرى تنفيذ المشروع بواسطة 20 شركة وطنية، بحجم عمالة متوسطة 2.000 عامل. فيما تم تأمين المدينة بالكامل بكاميرات مراقبة، وتم تجهيزها بأحدث الأجهزة التقنية، التى تتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمى. وقال اللواء أ.ح كرم سالم محمد، رئيس مجلس الشركة الوطنية للمقاولات، إن المدينة تقع فى المنطقة الصناعية فى السادات، على مسطح 135 فدانا، والمرحلة الأولى منها 102 فدان، كما تشتمل على مصنع لإنتاج البسكويت بطاقة 240 طنا فى اليوم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يستمع لشرح تفصيلى للمدينة الصناعية الغذائية بالسادات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.