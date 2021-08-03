عاجل.. السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن سايلو فودز «بكرة أحلى»

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، فيلما تسجيليا بعنوان "بكرة أحلى"، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية.





وتناول الفيلم التسجيلى، جهود الدولة فى جميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارة الداخلية والخارجية والثروة الحيوانية والإنشاء والتعمير من أجل أن مصر الجمهورية الجديدة التى يحلم بها الجميع. وأوضح الفيلم، إنشاء أكبر مدينة للصناعات الغذائية فى العالم العربى، وهى مدينة سايلو فودز، على مساحة 135 فدانا، وتعتبر أحد روافد جهاز الخدمة الوطنية التى تشمل على 10 مصانع لإنتاج السلع الغذائية، وإنشاء 14 صومعة بطاقة 70 ألف طن تكفى لتشغيل المصانع لمدة 3 أشهر.

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