جهاز الخدمة الوطينة: سايلو فودز هدفها دعم طلاب المدارس بتوجيهات رئاسية

جدة - نرمين السيد - قال اللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن إنشاء المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، جاء بتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق الأمن الغذائى، ودعمًا لطلاب المدارس.





وأضاف أبو المجد خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وعدد من الورزاء، أن المدينة تعد قلعة صناعية، فى إطار اهتمام مصر بتقوية اقتصادها القومى. وأكد أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ينفذ مشروعات عملاقة، لدعم خطط الدولة، منها ما يتعلق بالإنتاج الحيوانى، والداجنى، والمشروعات التعدينية المختلفة. وأوضح أن المدينة تعمل على توفير وجبة غذائية كاملة لطلاب المدارس، للارتقاء بالأجيال القادمة، وجعلها تتمع بصحة جيدة.

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