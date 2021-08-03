«الإنتاج الحربى» و«الزراعة» تتابعان تطوير مراكز تجميع الألبان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بحضور قيادات الوزارتين، وسامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى.

وأشار المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار تنفيذ مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية ورفع كفائتها ضمن الرؤية العامة للدولة لحماية صحة المصريين من خلال رفع معايير سلامة الغذاء وتوفير ألبان صحية، بالإستعانة بأفضل الخبرات المتخصصة فى هذا المجال وطبقا للمعايير الدولية والتى تشمل تنظيم عملية نقل وتداول الألبان وكذا زيادة الإنتاجية ومعدلات الأرباح لصالح تلك المراكز.



وبحث اللقاء سبل دفع الأداء فى تطوير مراكز تجميع الألبان ووضع آليات التركيب والاستلام للمعدات التى تقوم وزارة الإنتاج الحربى بتصنيعها، خصوصا فى ظل ما يشهده هذا المشروع القومى من اهتمام من القيادة السياسية نظراً لما يحققه من مردود صحى وغذائى عالى الجودة للحفاظ على هذه الثروة القومية من الألبان التى تنتج بالدولة.

وأكد الوزير مرسى، وجود تعاون دائم مع وزارة الزراعة لتنفيذ العديد من المشروعات الأخرى التى تعود بالنفع على المواطنين مثل مشروع "ميكنة الإدارة المركزية للحجر الزراعى" الذى يستهدف إنشاء منظومة للربط الإلكترونى بين جميع المنافذ والموانئ الخاضعة لإشراف الحجر الزراعى وعمل ميكنة تامة لكافة أعمال الحجر الزراعى، ومشروع "ميكنة بطاقات الحيازة الزراعية "كارت الفلاح" والذى يهدف إلى ميكنة جميع أعمال الجمعيات الزراعية وحصر الحيازات الزراعية، وغيرها من المشروعات الهامة.



وأكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان يسهم فى توفير منتجات الألبان للمواطنين بمواصفات جيدة وصحية وآمنة وأيضا بأسعار مناسبة، مضيفاً أنه جار حاليا تجهيز "205" مراكز لتجميع الألبان والمزمع إنشائهم وتطويرهم ورفع كفاءتهم طبقا للمواصفات القياسية كمرحلة أولى للمشروع القومى لتطوير مراكز تجميع الألبان، وتقوم وزارة الإنتاج الحربى بتوريد الأجهزة والمعدات بأسعار أقل وبجودة أفضل وبفترة ضمان أطول تمتد من 10 إلى 20 سنة مقارنة بالمعدات المستوردة، مشيرا إلى أنه تم الإنتهاء من إعتماد التمويل للعديد من مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية من البنك الزراعى.

وأضاف القصير أنه جار الإنتهاء من توصيل المرافق والإنشاءات والتجهيزات للعديد من مراكز تجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية وإعتماد القروض لهم، مثمناً دور وزارة الإنتاج الحربى فى التعاون مع كل أجهزة الدولة لإنجاز مشروعات التنمية والمشروعات القومية لخدمة المواطنين ومنها المشروعات القومية التى تخدم قطاع الزراعة فى مصر، وذلك بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بالوحدات والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، معربا عن سعادته بما يحققه التعاون المثمر بين الوزارتين من نجاح فى العديد من المجالات على رأسها تطوير مراكز تجميع الألبان بالاستعانة بالإمكانيات والموارد المحلية بالدولة.



وأكد القصير أن التوسع فى مراكز تجميع الألبان، مشروع قومى تبنته القيادة السياسية لتحقيق طفرات فى إنتاج الألبان بالشكل الذى يتوافق مع المواصفات القياسية المحلية والدولية.

فيما أكد سامى عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أنه فى ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير مراكز تجميع الألبان لتوفير منتجات ذات جودة عالمية وصحية وقابلة للتصدير تم التنسيق لدعم المبادرة من خلال قيام البنك الزراعى بمنح صغار منتجى الألبان قروض ميسرة بفائدة 5% متناقصة، وهى أقل سعر للفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويستخدمها البنك فى المشروعات المدعمة من الدولة.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى للوزارة، محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربى تشارك فى تنفيذ هذا المشروع من خلال شركاتها التابعة التى تعمل على تلبية إحتياجات مراكز تجميع الألبان من الأجهزة والمعدات اللازمة لتشغيل هذه المراكز وفق المعايير العالمية، لافتا إلى أن مشاركة الوزارة فى هذا المشروع تأتى من منطلق إيمانها بضرورة التعاون مع كل مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية والتى تحقق صالح المواطن فى المقام الأول وأيضا لأنها تعد فرصة واعدة لتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلى فى إطار توجه الدولة بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع.



كما أشار الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة إلى أن ما تقدمه الدولة المصرية من جهود لتطوير كافة محاور القطاع الزراعى متضمنا الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى يشهد طفرات كبيرة منذ 2014 وحتى الآن ولا تزال الجهود مستمرة بهدف مضاعفة الإنتاج وأن مشروع إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان سيكون له أثر إيجابى، موضحا أن وزير الزراعة أصدر قرار منظم لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان كما أن وزارة الزراعة تمنح كل مركز تجميع ألبان يتم إنشائه أو تطويره شهادة الهاسب بشكل مجانى فى حين أن تكلفة الحصول عليها تتجاوز الخمسين ألف جنيه لكل مركز.