عاجل.. على المصيلحى: مصر من أهم الدول المصدرة للصناعات الغذائية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مصر من أهم الدول المصدر للصناعات الغذائية، مؤكدًا أن المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" ستضيف لقدرة مصر سواء فى السوق المحلية أو القدرات التصديرية التى تدر عملة صعبة.





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