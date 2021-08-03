وزيرة البيئة تعلن تركيب محطة رصد للضوضاء ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الانتهاء من إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية، لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمبنى جهاز مدينة بنى سويف الجديدة، بالتعاون مع جهاز مدينة بنى سويف الجديدة.





وأوضح بيان صحفى، أن ذلك بهدف تقييم الوضع الحالى لمستويات الضوضاء البيئية بمحافظة بنى سويف والاستفادة من هذه النتائج فى إعداد الحلول والخطط الاستراتيجية للحد من الضوضاء، ليصبح عدد المحطات بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء 37 محطة موزعة على مستوى الجمهورية. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الوزارة تراجع المعايير والحدود القصوى لمستويات الضوضاء الواردة فى اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، من خلال تقييم ورصد مستويات الضوضاء فى مختلف المناطق وإمداد الوزارات والجهات المعنية بنتائج الرصد وقيم مستويات الضوضاء للاستفادة منها فى إقامة أى مشروعات قومية، مثل الطرق السريعة والكبارى والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية، بالإضافة إلى بحث الشكاوى الخاصة بالضوضاء الواردة من الخط الساخن لتلقى الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.

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