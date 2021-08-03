بث مباشر.. السيسى يفتتح المدينة الصناعية الغذائية «سايلو فودز» فى المنوفية

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل، الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، لافتتاحها فضلاً عن عدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.





ويقدم دوت الخليج بثًا مباشرًا لافتتاح الرئيس السيسى للمدينة الصناعية الغذائية صرح بذلك السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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