بدء احتفالية افتتاح المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بالقرآن الكريم

جدة - نرمين السيد - بدأت احتفالية افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، بآيات من الذكرى الحكيم للقارئ أيمن عقل.



جدة - نرمين السيد - بدأت احتفالية افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية، بآيات من الذكرى الحكيم للقارئ أيمن عقل. ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، افتتاح المدينة الصناعية الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات فى محافظة المنوفية.

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