صور.. محافظة الجيزة ترفع 1.200 حالة إشغال للمحال والمقاهى

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الجيزة حملات موسعة اليوم الثلاثاء، بأحياء الهرم والعمرانية وجنوب وشمال والطالبية وبولاق لرفع المخالفات والتعديات للمحال والمقاهى بالتعاون مع شرطة المرافق.





ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة بشن الحملات بصفة دورية بنطاق الأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط بالشارع ورفع كل أوجه الإشغال والتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق بالمحال العامة والورش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفى حى الهرم، تم رفع الإشغالات بشوارع "كفر طهرمس والملك والمريوطية فيصل والمنصورية هرم وعلى عفت وعمرو بن العاص بفيصل" وتم خلالها رفع إشغالات المحلات والمقاهى المخالفة والتى تقدم خدمة الشيشة للمواطنين وإزالة فروشات الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق لردع وضبط المخالفين.



وتم ضبط ومصادرة 477 كرسيا، و41 قلب شيشة، بالإضافة إلى ضبط ومصادرة 164 حالة إشغال متنوعة شملت "إستاندات وعربات وفاترينات لباعه جائلين وثلاجات وشيش" وتم مصادره المضبوطات وإيداعها بمخازن الحى واتخاذ كل الإجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين بمتابعة تيسير عبد الفتاح رئيس حى الهرم.



فى العمرانية، تم شن حملة إشغالات مسائية بشوارع "خاتم المرسلين وشارع عثمان محرم" بمتابعة السيد محمد نور الدين رئيس حى العمرانية .

فى الطالبية، تم رفع إشغالات القطاع الشمالى على الكافيهات والملاهى الليلية.



وفى حى جنوب الجيزة، تم شن حملات استهدفت شوارع "ربيع الجيزى و همدان و زكريا بن بخنس والأهرام وسعد زغلول وأحمد ماهر وميدان الجيزة" وقد تم رفع 170 حالة إشغال متنوعه للمحال والباعة الجائلين بمتابعه طه عبد الصادق رئيس حى جنوب.



فى بولاق الدكرور، شنت حملة مكبرة على الأفران والمحال العامة والمقاهى والصيدليات والمكاتب بالاشتراك مع التموين والصحة والطب البيطرى ورخص المحلات والبيئة والطب الوقائى والاشغالات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بمتابعة عبد الله نور رئيس حى بولاق.



فى شمال الجيزة، تم رفع إشغالات شوارع العامل الأول ومحمد حجازى والطيار فكرى بمتابعة أشرف بكر رئيس حى شمال.