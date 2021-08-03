/643552/استقرار-فى-اسعار-الخضروات-والفاكهة-اليوم-الثلاثاء

يتطلع الكثير من المواطنين إلى التعرف على أسعار الخضروات اليوم فى الأسواق المصرية، والتى تشهد تباين نسبي فى الأسعار.

دوت الخليج يرصد اسعار الخضروات والفاكهة فى السوق أسعار الخضروات الطماطم بين 1.50 جنيه و2.70 جنيهات. البطاطس بين 2.50 جنيه و5.50 جنيهات. البصل بين 1.50 جنيهات و2 جنيهات. الكوسة بين 2 جنيه و6 جنيهات. الفاصوليا بين 7 جنيه و17 جنيهات. الباذنجان البلدي بين 1.50 جنيه و2.50 جنيهات. الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات. الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و3.75 جنيهات. الملوخية بين 1.50 جنيه و3 جنيهات. الخيار البلدي بين 2.50 و5 جنيهات. اسعار الفاكهة الليمون البلدي بين 4 جنيه و10 جنيهات. التفاح المصري 12 و18 جنيهات. المانجو العويس 20 و50 جنيهًا. المانجو الزبدية 14 و20 جنيهًا. العنب البناتي الأصفر 6 و9 جنيهات. العنب البناتي الأحمر 6 و9 جنيهات.

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