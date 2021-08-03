لاعب منتخب كرة اليد السابق اولمبياد طوكيو البطولة الأخيرة لأحمد الأحمر.. والفراعنة قادرون علي الفوز

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أكد كريم سعيد، نجم منتخب مصر السابق لكرة اليد، أن المنتخب الوطني يستطيع الفوز على ألمانيا فى ربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال سعيد فى تصريحات لبرنامج "أحلى صباح" المذاع على إذاعة الشباب والرياضة "لاعبو المنتخب الوطنى لكرة اليد على أعلى مستوى إلى جانب جهاز فنى مميز للغاية بقيادة باروندو الذى نجح فى إعداد منتخب قوى خلال السنوات الأخيرة".

وتابع: "منتخب مصر يستطيع الفوز على أى منتخب من المنتخبات الكبار بسبب قوة اللاعبين وتميزهم وهناك تخطيط بداية من الشباب إلى المنتخب الأول".

وأختتم قائلاً: " أوالمبياد طوكيو هي البطولة الأخيرة للاعب الكبير أحمد الاحمر حيث يسعي لتحقيق انجاز تاريخى”.

يستعد منتخب مصر لرجال كرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، لمواجهة نظيره الألمانى، فى الثانية إلا ربع ظهر اليوم الثلاثاء، فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020.

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية. وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

ضمت قائمة مصر في دور المجموعات، كل من المنتخبات التالية: البرتغال، والدنمارك، والسويد، واليابان، والبحرين.

بدأ منتخب مصر لكرة اليد مشواره في أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/30.

ثم خسر في ثاني مبارياته، أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 32-27.

وعاد منتخب اليد للإنتصارات من جديد، بعدما فاز على منتخب اليابان بنتيجة 33/29، في المباراة الثالثة له بالمسابقة.

وحقق الفوز على منتخب السويد، في رابع مبارياته بالأولمبياد، وانتهت المباراة بنتيجة 27/22، لصالح الفراعنة.

ثم اختتم منتخب اليد مبارياته في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج احتل منتخبنا الوطني لكرة اليد وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، حيث جاء في صدارة المجموعة منتخب الدنمارك برصيد 10 نقاط.