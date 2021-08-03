استقرار فى اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب في بدء التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 3\8\2021،استقرارا حيث سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم 789جنيه مصري في محلات الصاغة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل اسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 902 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 789 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 677 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6312 جنيها.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28026 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 902 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1802 دولار.