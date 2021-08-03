شهدت أسعار الذهب في بدء التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء 3\8\2021،استقرارا حيث سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم 789جنيه مصري في محلات الصاغة.
دوت الخليج يرصد تفاصيل اسعار الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 902 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 789 جنيها.
سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 677 جنيها للجرام.
سعر الجنيه الذهب يسجل 6312 جنيها.
سعر أوقية الذهب عيار 24
وبلغ سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28026 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.
سعر كيلو الذهب عيار 24
وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 902 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.
وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات اليوم نحو 1802 دولار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استقرار فى اسعار الذهب اليوم الثلاثاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.