/643549/موعد-مباراة-منتخب-كرة-اليد-أمام-ألمانيا-في-ربع-نهائي-أولمبياد-طوكيو

يستعد منتخب مصر لرجال كرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، لمواجهة نظيره الألمانى، فى الثانية إلا ربع ظهر اليوم الثلاثاء، فى ربع نهائى أولمبياد طوكيو 2020.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح منتخب مصر فى التأهل إلى ربع النهائى محتلا المركز الثانى فى المجموعة الثانية. وحقق منتخب اليد الفوز فى 4 مواجهات بدورالمجموعات أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20.

ضمت قائمة مصر في دور المجموعات، كل من المنتخبات التالية: البرتغال، والدنمارك، والسويد، واليابان، والبحرين.

بدأ منتخب مصر لكرة اليد مشواره في أولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على البرتغال بنتيجة 37/30.

ثم خسر في ثاني مبارياته، أمام منتخب الدنمارك بنتيجة 32-27.

وعاد منتخب اليد للإنتصارات من جديد، بعدما فاز على منتخب اليابان بنتيجة 33/29، في المباراة الثالثة له بالمسابقة.

وحقق الفوز على منتخب السويد، في رابع مبارياته بالأولمبياد، وانتهت المباراة بنتيجة 27/22، لصالح الفراعنة.

ثم اختتم منتخب اليد مبارياته في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، بالفوز على منتخب البحرين بنتيجة 30/20.

وبتلك النتائج احتل منتخبنا الوطني لكرة اليد وصافة المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، حيث جاء في صدارة المجموعة منتخب الدنمارك برصيد 10 نقاط.

الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب اليد في أولمبياد طوكيو 2020

تعد تلك المرة، هي الثانية في تاريخ منتخب مصر لكرة اليد، الذي يتأهل فيها إلى الدور ربع النهائي بالأولمبياد.

وكانت المرة الأولى التي تأهل خلالها منتخب اليد إلى الدور ربع النهائي، منذ 20 عاما، والتي كانت في أولمبياد سيدني 2000.

ولكن الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في تلك المرة، هو تأهلهم إلى الدور ربع النهائي برصيد 8 نقاط.

حيث لم يسبق لمنتخب مصر لكرة اليد، تحقيق مثل ذلك في تاريخ مشاركته في الأولمبياد.

وكان أعلى رصيد وصلت إليه مصر خلال مرحلة المجموعات كان 6 نقاط، وتحقق ذلك في نسختي أتالأنتا 1996، وسيدني 2000.

انطلاق أولمبياد طوكيو

انطلقت فعاليات دورة الالعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو، يوم الخميس، على أن تنتهي يوم 8 من شهر أغسطس المقبل، وكان من المقرر أن تقام تلك الدورة من الأولمبياد في نفس الفترة العام الماضي 2020، إلا أن اللجنة الدولية الأولمبية والمسؤولة عن تنظيم الأولمبياد، قررت تأجيلها لمدة عام، على أن تلعب في نفس الفترة المحددة لها، وذللك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.