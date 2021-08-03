استمرار فى ارتفاع درجات الحرارة..تعرف على التفاصيل

/643548/استمرار-فى-ارتفاع-درجات-الحرارةتعرف-على-التفاصيل

قال خبراء الأرصاد الجوية أن درجة الحرارة اليوم فى القاهرة 40.3 درجة مئوية، و43 في أسيوط، و45 في الخارجة، و38 في السلوم، وتستمر الأجواء شديدة الحرارة طوال الأسبوع وترتفع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلاً خلال حالة الطقس غدًا وحتى يوم الجمعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وأكد خبراء الأرصاد الجوية أن هناك فرصة لسقوط أمطار جنوبًا علي مدينتي حلايب وشلاتين خلال طقس اليوم، وتتكون الشبورة المائية فى الصباح على الطرق الزراعية والسريعة بقرب المسطحات المائية.

الارصاد الجوية

ويظل الطقس اليوم فى مصر رطب وشديد الحرارة فى القاهرة وكذلك الوجه البحري، ويستمر شديد الحرارة فى جنوب سيناء وكذلك جنوب البلاد، ورطب وحار في السواحل الشمالية، ويظل طقس اليوم فى الليل مثل حالة الطقس خلال تلك الفترة مائب للحرارة رطب.

حالة البحر

وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة والموج يرتفع من متر ونصف إلي مترين فى البحر المتوسط، ومن متر إلي مترين إلا ربع فى البحر الأحمر.

وبحسب البيان الجديد تكون درجة الحرارة الأعلي فى مصر اليوم هي 45 درجة فى الخارجة، وتكون 43 درجة فى أسوان وإدفو وأسيوط والوادي الجديد، وتكون درجة الحرارة المحسوسة في تلك الأماكن 44 درجة، وتكون درجة الحرارة المحسوسة فى الأقصر 44 درجة.

أسيوط 43-26

بني سويف 40-25

المنيا 41-25

قنا 42-27

سوهاج 41-26

العريش 36-25

الغردقة 38-29

شرم الشيخ 38-27

حلايب 36-27

شلاتين 39-26

الطور 36-26

الفيوم 40-25

دمنهور 36-27

بلطيم 35-25

طنطا 40-27

دمياط 34-25

سيوة 41-23

لمنصورة 40-26

شبين الكوم 40-27

رفح 35-24

السلوم 37-23

الإسماعيلية 40-24

الزقازيق 40-26

السويس 39-26

بورسعيد 35-26