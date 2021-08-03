الرئيس السيسى يفتتح اليوم المدينة الصناعية الغذائية بـ"السادات" وعددا من المشروعات

يفتتح اليوم الثلاثاء الرئيس عبد الفتاح السيسى المدينة الصناعية الغذائية سايلو فودز بمدينة السادات وعددا من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا. أعلن ذلك السفير باسم راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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